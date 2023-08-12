«الحوار الوطني»: الدولة مكنت الشباب من خلال 3 مسارات رئيسية

قال زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية خلال العشر سنوات الأخيرة قدمت للشباب عدة مسارات حقيقية استطاعت من خلالها أن تمكنهم، ويتضح ذلك في ثلاث محطات رئيسية.

اهتمام الدولة بتمكين الشباب

وأضاف القاضي، خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة اهتمت بتمكين الشباب من خلال ثلاث محطات، الأولى هي الأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب، التي أنشأت في الأصل لتأهيل الشباب وتخرج فيها دفعات البرنامج الرئاسي للشباب، المتواجدين في كثير من قطاعات الدولة المصرية، ومن خلال التجربة أثبتت أنهم استطاعوا أن يحققوا ما تطلبه الدولة في إطار منضبط، وكذلك ابتكار ودعم فكرة الإبداع وخلافه، مضيفا أن البرنامج الرئاسي نشأ عنه كثير من الأفكار التي طبقت وأثبتت نجاحها.

وأضاف مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن المحطة الثانية في الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية، هي المؤتمرات الوطنية للشباب ومنها منتدى شباب العالم، الذي أصبح أحد الوسائل الوطنية العظيمة للاستماع للشباب وأفكاره ويتعدى هذا الأمر من فكرة الاستماع على المستوى المحلي لحضور شباب من أكتر من 160 دولة في منتدى شباب العالم، الذي أصبح واجهة شبابية عظيمة للغاية وموجودة على خريطة الشباب على مستوى العالم وآلاف الشباب يقدمون سنويا لحضور المنتدى.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وأشار زكي القاضي، إلى أن المحطة الثالثة من محطات تمكين الشباب هي مشروع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي نجحت في تمكين الشباب سياسيا، ويوجد بها حاليا 48 نائبا و6 نواب محافظين، قدموا صورة حقيقية وعظيمة للشباب المصري الموجود على الساحة بالأدوات والتأهيل والتدريب المستمر للشباب.