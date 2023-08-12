وظائف شاغرة في شركة بترول.. آخر موعد للتقديم والتخصصات والأوراق المطلوبة

حددت شركة بترول خليج السويس، «جابكو»، إحدى شركات قطاع البترول، يوم الاثنين 21 أغسطس المقبل، آخر موعد للتقديم لشغل وظائف «جيولوجي وجيوفيزيقي»؛ للعمل بالإدارة العامة للاستكشاف بالمركز الرئيسي في القاهرة.

وضمن سلسلة الخدمات التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نوضح في التقرير التالي الشروط المطلوبة والأوراق لشغل وظائف شركة بترول خليج السويس.

ووفقا لما أعلنته الشركة في مستند رسمي، فإن الشروط المطلوبة لشغل وظائف جيولوجي وجيوفيزيقي تتمثل في الآتي:

شروط شغل وظيفة جيولوجي وجيوفيزيقي

- المؤهل الدراسي: بكالوريوس علوم.

- جهة التخرج: الجامعات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

- السن: 26 سنة فيما أقل في تاريخ إقامة الاختبار.

- التخصص: جيولوجيا - جيوفيزياء.

- سنة التخرج: 2019 وما يليها.

- الخدمة العسكرية: استيفاء شهادة المعاملة العسكرية وفقا لقانون الخدمة العسكرية سواء «معاف نهائي - أدى الخدمة - تأجيل».

- التقدير: جيد جدا على الأقل أو ما يعادله من نقاط التقييم.

وطالبت شركة بترول خليج السويس من المتقدمين لشغل الوظيفة والذين تنطبق عليهم الشروط، تقديم طلب إلى مدير عام شئون العاملين وعلاقات العمل بالشركة مرفقا به صورة ضوئية ملونة واضحة من بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد والسيرة الذاتية وشهادة المؤهل وشهادة المعاملة العسكرية على البريد الإلكتروني للشركة.

إخطار المتقدمين لشغل الوظائف بموعد الاختبارات بعد غلق باب التقديم

وأوضحت شركة بترول خليج السويس، أن آخر موعد لتلقي طلبات لشغل وظائف جيولوجي وجيوفيزيقي الاثنين 21 أغسطس الجاري.

ونوهت الشركة بأنه سيتم إخطار المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها ممن تنطبق عليهم الشروط بموعد إجراء الاختبارات في وقت لاحق بعد غلق باب التقديم.