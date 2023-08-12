حالات طرد المستأجر وفقا لقانون الإيجار القديم.. محام يوضح

لا يزال قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين كونه الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين المستأجر والمؤجر بالعقود القديمة ويحفظ حقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر من خلال بنود واضحة بتفاصيل القانون.

قانون الإيجار القديم

وتساءل البعض من مؤجري الوحدات والعقارات بالعقود القديمة خلال الفترة الماضية عن الخطوات التي يجب اتباعها حال ارتكاب المستأجر إحدى حالات الطرد التي نص عليها القانون.

وتسرد «الوطن» خلال السطور الآتية الخطوات التي يتبعها المؤجر لطرد المستأجر حال خرقه لحالات الطرد إذ قال علي محمود الشطوري المحامي، إن القانون حدد عدة حالات لطرد المستأجر وفي حال ارتكابه لأحدها يقوم المؤجر بالتوجه للمحكمة الجزئية لرفع دعوى بطرد المستأجر من الوحدة سواء كانت سكنية أو عينية.

وتابع المحامي: ثم يقدم فريق النيابة على ثبوت واقعة اختراق المستأجر لحالات الطرد ثم يتم تحديد جلسة للفصل في الدعوى.

وأوضح، أن القانون منح المستأجر أحقية التظلم على حكم طرده حال صدوره أمام ذات المحكمة وأن الحكم ليس باتا ونهائيا.

حالات طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم

1- الإضرار بالعين المؤجرة «جنحة اتلاف مِلك الغير».

2- التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لأكثر من 15 يومًا، ويتم الإنذار ثم فسخ العقد.

3- عدم سداد ملحقات المبنى من أجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء.

4- استخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب.

5- تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك.

6- التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك.