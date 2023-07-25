حالات طرد المستأجر من عين النشاط غير السكني في قانون الإيجار القديم

يحظى قانون الإيجار القديم باهتمام كبير من قبل المواطنين باعتباره القانون الذي ينظم العلاقة بين ملاك العقارات المؤجرة بالعقود القديمة والمستأجرين، ويحفظ حقوق الطرفين.

حالات طرد المستأجر من العين المستغلة للنشاط غير السكني

وتساءل البعض خلال الفترة الماضية، عن حالات طرد المستأجر من العين المستغلة لنشاط غير سكني، خاصة بعد تطبيق الزيادة المقدرة بـ15% من القيمة الإيجارية السارية حاليًا وذلك وفقا للقانون رقم 10 لعام 2022 .

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي حالات طرد المستأجر من العين المستغلة لنشاط غير سكني، إذ قال علي محمود الشطوري المحامي، إن تعديلات قانون الإيجار القديم الأخيرة وضعت عددا من الحالات التي يحق فيها للمالك طرد المستأجر من العين المؤجرة.

قانون الإيجار القديم

وأوضح المحامي، لـ«الوطن» الحالات التي يحق فيها للماك طرد المستأجر من العين المستغلة لنشاط غير سكني:

1- التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لأكثر 15 يومًا، ووقتها يتم الإنذار، ثم يتم فسخ العقد.

عدم سداد ملحقات المبنى

2- عدم سداد ملحقات المبنى من أجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء.

3- استخدام الوحدة في أعمال منافية للآداب.

4- تغيير نشاط الوحدة دون موافقة المالك.

5- التنازل عن العين للغير دون موافقة المالك.

6- الإضرار بالعين المؤجرة.