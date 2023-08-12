رئيس جامعة المنيا: نبذل جهودا كبيرة لدعم الأنشطة.. ونشارك بوفد من 100 طالب وطالبة

أكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة ستشارك فى أسبوع شباب الجامعات بوفد مكون من 100 طالب وطالبة، وهناك جهود كبيرة لدعم الأنشطة الطلابية.

تحويل نظم الدراسة إلى الساعات المعتمدة خلال عامين

وأضاف «فرحات»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الجامعة أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسى الجديد، وفى انتظار القرارات الوزارية المتعلقة ببدء الدراسة بفرع الجامعة الأهلية، وهناك قرار من مجلس الجامعة بشأن تحويل نظم الدراسة فى الكليات المختلفة خلال عامين إلى نظم الدراسة بالساعات المعتمدة، والجامعة لديها استراتيجية كاملة لتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع متغيرات ومتطلبات سوق العمل إقليمياً ودولياً.. وإلى نص الحوار:

10000 طالب وطالبة يحصلون على دعم مادي ومعنوي.. وندفع المصاريف لـ6 آلاف طالب من صناديق الرعاية

ماذا عن المشاركة فى أسبوع شباب الجامعات الـ13؟

- الجامعة ستشارك فى أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان، وكل عام تقوم بالمشاركة، لما له من دور فعال فى تنمية مواهب وقدرات الطلاب وزيادة أوجه التعاون والتبادل الفكرى بينهم فى مختلف المجالات، ونعمل لدعم الأنشطة الطلابية بوجه عام ونحرص على المشاركة فى الأنشطة، ووجهنا بتوفير جميع أوجه الدعم اللازمة للمشاركة الفعالة وتحقيق أعلى النتائج سواء دعماً مادياً (خاص بخامات ومستلزمات التشغيل، بدلات تغذية للطلاب أثناء فترة معسكرات التدريب، وبدل انتقال للطلاب وبدلات تحكيم وتدريب للمدربين، وزى رياضى وكشفى للوفد)، أو الدعم الفنى من خلال توفير المنشآت الرياضية اللازمة وتوفير أفضل المدربين من إخصائيى الجامعة أو مناطق الألعاب من خارج الجامعة.

وما أبرز المجالات التى ستشارك بها الجامعة؟

- تم تحديد المجالات المشارك بها وهى: رياضى، وثقافى، وفنى، واجتماعى، وجوالة، بوفد مكون من ١٠٠ طالب وطالبة وهيئة إشراف ومدربين، وتمت الموافقة على إقامة معسكرات تكثيف وتدريب للطلاب المشاركين لصقلهم وتدريبهم خلال الفترة من ١ أغسطس حتى ٣٠ أغسطس، وذلك استعداداً للمشاركة فى فعاليات الأسبوع المزمع إقامته خلال شهر سبتمبر المقبل، وهناك متابعة مستمرة لجميع الاستعدادات لحظة بلحظة والعمل دائماً على تشجيع الطلاب المشاركين وتحفيزهم، مع التأكيد على الالتزام بجميع القواعد واللوائح المنظمة للأسبوع والظهور بالمظهر المشرف للجامعة.

د. عصام فرحات: ننتظر صدور القرارات الوزارية الخاصة ببدء الدراسة في فرع الجامعة الأهلية

ماذا عن الاستعدادات للعام الدراسى الجديد وموعد بدء الدراسة بفرع الجامعة الأهلية؟

- أنهينا جميع الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسى الجديد، وبالنسبة لفرع الجامعة الأهلية نستعد على قدم وساق بكليتى طب الأسنان والعلاج الطبيعى وغيرهما من البرامج الأخرى وفى انتظار القرارات الوزارية.

وماذا عن تطوير وتحديث البرامج الدراسية المختلفة فى الجامعة؟

- الجامعة اتخذت قراراً وهو أنه خلال العامين الدراسيين المنتهى والمقبل سيتم الانتهاء من تحويل جميع البرامج الدراسية إلى نظام الساعات المعتمدة، وغالبية الكليات التى لا تعمل بالنظام تقوم حالياً بتعديل اللوائح والتحويل لنظام الساعات المعتمدة للتماشى مع نظم التعليم، وهناك كليات غيرت اللوائح، بجانب تطوير البنية التحتية للحرم الجامعى بالكامل لما يتماشى مع رؤية الدولة.

وماذا عن الدعم المقدم لطلاب الجامعة؟

- الجامعة من خلال إدارات التكافل ورعاية الشباب تقوم بدعم الطلاب فى مختلف المجالات، وهناك أكثر من 10000 طالب وطالبة يتم تقديم الدعم لهم مادياً ومعنوياً بما يتماشى مع توجهات الدولة، والجامعة تدفع لـ6 آلاف طالب مصاريف دراسية فقط من صناديق الرعاية.

التجربة البريطانية

الزيارة كانت مهمة جداً لأننا اطلعنا على عدد من القضايا المهمة المتعلقة بالتعليم الجامعى من خلال الاطلاع على التجربة البريطانية القائمة على ريادة الأعمال وربط التعليم بسوق العمل، وهو ما سيكون له أثر خلال الفترة المقبلة فى دعم المراكز داخل الجامعة والاهتمام بالأمر وتطوير المراكز كمركز الابتكار وريادة الأعمال والتطوير المهنى والحرف البسيطة والمتوسطة والتركيز على تطوير المناهج الدراسية والتدريب العملى، ونبدأ من العام المقبل فى دعم هذه التوجهات.