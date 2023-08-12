السيطرة على حريق نشب بـ«غية حمام» في السيدة زينب

تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب في «غية حمام» مكونة من ثلاث طوابق، موجودة أعلى إحدى العقارات بدائرة قسم شرطة السيدة زينب دون وقوع إصابات.

حريق في «غية حمام» مكونة من ثلاث طوابق

تعود تفاصيل الحريق إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق في «غية حمام» مكونة من ثلاث طوابق، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، ونجحت قوات الحماية المدنية في محاصرة النيران والسيطرة على الحريق.

فرض كردون أمني حول مكان الحريق

وجرى فرض كردون أمني، حول العقار الذي شهد الحريق المندلع به النيران، لعدم امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة وإجراء عمليات تبريد، كما تبين أن الحريق لم يسفر عن خسائر في الأرواح أو إصابات.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الحريق وملابساته.