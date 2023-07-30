«الحماية المدنية» تستجيب لاستغاثة سيدة مريضة في عابدين

استجاب رجال الحماية المدنية في القاهرة، لاستغاثة سيدة مريضة في عابدين، حيث جرى نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، كما تقدمت بالشكر لوزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يُفيد باستغاثة لنقل سيدة مريضة وغير قادرة على الحركة، مقيمة بدائرة قسم شرطة عابدين، إلى المستشفى، لإجراء عملية جراحية، وعلى الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ، والتقت المُبلغة «ابنة السيدة المطلوب نقلها»، وتم إخراج والدتها من الشقة محل سكنها ومساعدتها وتوصيلها لسيارة الإسعاف ونقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وتقدمت المُبلغة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.