السيطرة على حريق عقار في مدينة نصر

نجحت الحماية المدنية في السيطرة على حريق بأحد العقارات بمدينة نصر، حيث تبلغ لقسم شرطة ثان مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بوجود حريق بإحدى الشقق بدائرة القسم.

حريق بأحد العقارات بمدينة نصر

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية في القاهرة إلى محل البلاغ، وتبيّن وجود حريق بشقة في الطابق الرابع وامتداد الحريق من الطابق الرابع حتى الطابق العاشر بعقار مكون من 10 طوابق بمحل البلاغ، وأسفر الحريق عن إصابة قاطن الشقة بالطابق الرابع بحروق بسيطة متفرقة بالجسم، ونجحت القوات فى إنقاذ 3 أشخاص منهم سيدة مسنة من قاطني الطابق الخامس، وإنقاذ 11 شخصا من قاطني الطابق السابع والثامن.

إخماد الحريق

كما تمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى الشقق من الداخل، ونجحت في إخماد الحريق، ولقي سرعة انتقال القوات استحسان أهالي المنطقة وتقدموا بالشكر لرجال الشرطة.