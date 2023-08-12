متحف كفر الشيخ يعرض قطعة أثرية جديدة «تمثالان من الجص الملون للمعبودة»

أعلن متحف كفر الشيخ عرض قطعة أثرية جديدة عبارة عن «تمثالان من الجص الملون للمعبودة إيزيس»، بإشراف الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير المتحف.

عرض قطعة أثرية جديدة بمتحف كفر الشيخ

وأكد الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير المتحف، أنّ القطعة عبارة عن «تمثالان من الجص الملون للمعبودة إيزيس» يعودان إلى نهاية القرن الأول الميلادي، وتم اكتشافهم في تونا الجبل بالمنيا، حيث يصورها مرتدية شعرًا مستعارًا، ويعلو رأسها تاج على شكل كرسي العرش.

وأضاف «عثمان»، أنّ «إيزيس» هو اسم يوناني للإلهة المصرية «إست»، والذي يعني العرش، وكان أول ظهور لها في الفترة ما بعد الأسرة الخامسة، وتنتمي «إيزيس إلى» التاسوع المقدس «تاسوع هليوبوليس»، داعياً الزوار إلي زيارة المتحف ومشاهدة القطعة الأثرية عن قرب.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ متحف كفر الشيخ افتُتح عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي جرى العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة

وتُسجل أسعار تذاكر دخول المتحف 20 جنيهاً للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري، بينما بلّغت أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 120 جنيهاً، و60 جنيهاً للطالب الأجنبي.