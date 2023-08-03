تمثال الفرعون تحتمس الثالث يفوز بلقب «قطعة الشهر» في متحف كفر الشيخ

أعلن متحف كفر الشيخ، فوز تمثال الفرعون تحتمس الثالث رقم 2 بـ«قطعة شهر» خلال شهر أغسطس 2023، في إطار مبادرة «أنت من تُقرر»، التي تهدف لإشراك الجمهور في اختيار أفضل القطع الفنية في المتحف، لتكون على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر كامل.

التمثال الفائز بقطعة الشهر

القطعة الفائزة عبارة عن الجزء العلوي من تمثال الفرعون تحتمس الثالث، وهو يُعد من أعظم المحاربين في مصر القديمة، ويظهر مرتديا غطاء الرأس المزين بحية الكوبرا وهو مصنوع من الجرانيت الأحمر ويرجع إلي عصر الدولة الحديثة «الأسرة الثامنة عشر».

ووفقاً للدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، فإنّ مسابقة «أنت من تُقرر»، يقوم بها متحف كفر الشيخ كل شهر، إذ يُجرى اختيار قطعتين أثريتين من المعروضة بالمتحف، ونشرها على الصفحة الرسمية للمتحف علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ويصوت جمهور المتحف عن طريق عمل إشارة أعجبني للقطعة المختارة، والتعليق على رقم الصورة على أكثر قطعة أثارت إعجابهم، وبعد ذلك تقوم إدارة المتحف بوضع القطعة الفائزة على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر كامل.

وأكد «فريد»، أنّ الاستفتاء الشهري كان يتضمن قطعتين أثريتين لاختيار أحدهم ليكون على قائمة صالات العرض المتحفي بناءً على أعلى نسبة تصويت من قبل جمهور المتحف، إحداهما تمثال الملك رمسيس الرابع جالس على العرش من الحجر الرملي، وتمثال الملك تحتمس الثالث من الجرانيت الأحمر، ووقع اختيار الجمهور على القطعة الثانية.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

افتُتح متحف كفر الشيخ في عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، إضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور.