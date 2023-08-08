وفد من ذوي الاحتياجات الخاصة يزور متحف كفر الشيخ.. «انبهروا بمقتنياته»

زار وفد من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة كفر الشيخ، متحف كفر الشيخ، للتعرف على مقتنيات المتحف، في ظل التسهيلات المعدة بالمتحف لاستقبال ذوي الهمم.

التقاط الصور التذكارية بالمتحف

واستقبل قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف كفر الشيخ الوفد، وشرح أحد الأمناء، تاريخ مقتنياته ومعماره، وأبدوا إعجابهم الشديد بالطراز المعماري للمتحف، وما يضمه من مقتنيات أثرية، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية.

جولة إرشادية لشرح مقتنيات المتحف بشكل مبسط لذوي الهمم

وأكد الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير المتحف، في بيان له، أنّ متحف كفر الشيخ استقبل وفداً من ذوي الاحتياجات الخاصة والذي أبدى إعجابه الشديد بمقتنياته، وحرص الجميع على التقاط مجموعة متميزة من الصور التذكارية، مشيراً إلى أنّ الإدارة حرصت على تنظيم جولة إرشادية لشرح مقتنيات المتحف بشكل مبسط لذوي الاحتياجات الخاصة، لدمجهم بالمجتمع.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

يذكر أنّ متحف كفر الشيخ تم افتتاحه عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 مترمربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عددا من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، إضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعددا من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور.

سعر تذكرة دخول المتحف

وتسجل أسعار تذاكر دخول المتحف 20 جنيهاً للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري، بينما بلّغت أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 120 جنيها، و60 جنيها للطالب الأجنبي.