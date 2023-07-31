متحف كفر الشيخ يحتفل باليوم العالمي للصداقة.. محاضرات وورش فنية

نظم متحف كفر الشيخ، متمثلاً في قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة، محاضرة بعنوان «كُن صديقي» بمقر المركز الثقافي بكفر الشيخ، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصداقة، وذلك تحت إشراف الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير المتحف.

متحف كفر الشيخ يحتفل اليوم بالعالمي للصداقة

وألقت المحاضرة، أميرة عون، مسئول قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمتحف، التي تحدثت فيها عن أهمية الصداقة، وتأثيرها خاصةً على ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشارك في المحاضرة، عدد من الأطفال المتميزين ثقافيًا من رواد المركز الثقافي بكفر الشيخ، وأبدوا رأيهم في حالة التعامل مع أصدقائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتلا ذلك ورشة فنية لتلوين نماذج للصداقة بمشاركة عدد من الأطفال من ذوي الهمم.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ متحف كفر الشيخ افتُتح عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، فضلا عن قطع أثرية تعود لعدد من العصور المختلفة منها «إسلامي، وقبطي».