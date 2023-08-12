عالم أزهري: 4 أشياء الإنسان غير مخير فيها.. أبرزها «الرزق» و«الأجل»

قال الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ الإنسان خلقه الله – عز وجل – له كامل الحرية والاختيار إلا في أربعة أمور جعلها الله «مُسيَّراً» فيها، وهي: «الخلقة»، و«الأجل» أي العمر، و«الرزق»، وأخيراً الأقدار والأيام أو ما يعرف بـ«مصائب الدهر».

الروبي: الخلقة أو الهيئة من الأمور المُسيَّر فيها الإنسان

وأضاف «الروبي» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «آيات بينات» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ من رحمة الله تعالى أن يكون الإنسان مُسيَّرا في هذه الأمور الأربعة، أولها «الخلقة» وهي شكله وصورته وهيئته التي خلقه المولى عليها، مستشهداً بقوله: «هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم».

عمر الإنسان ورزقه

وتابع عالم الأزهر الشريف، أنَّ عمر الإنسان مقدر في الكتاب قبل خلقه بدليل قوله سبحانه: «لكل أجل كتاب»، وكذلك الرزق «وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين».

مصائب الدهر

واستطرد «الروبي»، أنَّ الأمر الرابع والأخير هو مصائب الأيام، مستدلاً بقول الله – تعالى: «وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين».