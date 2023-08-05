محمد منير يبدأ حفله بمهرجان العلمين بأغنية «الرزق على الله»

صعد منذ قليل الفنان محمد منير لحفله الغنائي الكبير المقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة على نغمات أغنية الرزق على الله

وقدم منير الشكر والتحية للقائمين على إدارة مهرجان العلمين الذي يعتبر واجهة مشرف لمصر.

ومن المقرر أن يشدو محمد منير خلال الحفل بعدد من أهم وأشهر أغنياته التي تألق بها طيلة فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي ومنها «علي صوتك»، و«ياللي بتسأل عن الحياة»، و«شجر الليمون»، و«أنا بعشق البحر» وعدد آخر من أغنياته الشهيرة.

يذكر أن مهرجان العلمين بدأت فعالياته فى منتصف شهر يوليو الماضي وشارك به عدد كبير من المطربين ونجوم الغناءكان المهرجان قد انطلق أسبوعه الثالث أمس بإقامة حفل غنائي كبير جمع الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم.