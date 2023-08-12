طريق ورابط الدخول إلى منصة التحصيل الإلكتروني جامعة طنطا.. إليك التفاصيل

منصة التحصيل الإلكتروني جامعة طنطا، هي إحدى المنصات التي أنشأتها الجامعة، في شهر سبتمبر 2021، من أجل تحويل جميع المعاملات المالية إلى معاملات إلكترونية، وفقاً لرؤية مصر 2030، وحتى يتمكن جميع منتسبي الجامعة من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة تدريس من سداد جميع المستحقات المالية إلكترونيا.

منصة التحصيل الإلكتروني جامعة طنطا

منصة التحصيل الإلكتروني جامعة طنطا، يسعى العديد من الطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، والتي تم قبولهم في تنسيق المرحلة الأولى، إلى معرفة طريقة ورابط الدخول إلى هذه المنصة، كونها بديلا عن طرق الدفع التقليدية، ولا تشترط التواجد الشخصي داخل الحرم الجامعي، لدفع أي رسوم جامعية، ويمكن الدخول إليها من هنا.

منصة التحصيل الإلكتروني جامعة طنطا

وقال الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، في بيان، إن جامعة طنطا، تولي اهتماماً كبيراً خاصاً بالتحول الرقمي في العملية التعليمية، وكانت من أولى الجامعات المصرية التي اتجهت نحو إنشاء الحرم الجامعي الذكي من خلال رؤية استباقية تتماشى مع التطورات العالمية، تعكس الاستعدادات وجاهزية البنية التحتية، استطاعت جامعة طنطا إنشاء العديد من المنظومات الإلكترونية، فأطلقت الجامعة في شهر سبتمبر2021 منصة التحصيل الإلكتروني لتحويل جميع المعاملات المالية إلى معاملات إلكترونية.

وأضاف رئيس جامعة طنطا، أن في شهر أكتوبر 2021 أطلقت الجامعة منصة الكتاب الإلكتروني لرفع المقررات الدراسية على المنصات الرقمية، لتيسير حصول الطلاب على المناهج الدراسية، ويتم تفعيل الكتب الإلكترونية للطلاب، بعد دفع المصروفات إلكترونياً أيضاً عن طريق منصة الدفع الالكتروني ويمكنهم الإطلاع عليها.