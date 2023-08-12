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الفنان عصام السقا يدعم مؤمن زكريا: ربنا يشفيك ويعافيك

كتب:

ياسمين محمود
08:43 م | السبت 12 أغسطس 2023
السقا ومؤمن

السقا ومؤمن

حرص الفنان الشاب عصام السقا عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام على دعم اللاعب مؤمن زكريا لاعب المنتخب الوطنى، والنادى الأهلي السابق.

ونشر «السقا» صورة تجمعة بمؤمن زكريا وعلق عليها: ‏«الحبيب الغالي كابتن مؤمن زكريا.. ربنا يشفيك ويعافيك يا حبيبي يا رب».

مسلسل جعفر العمدة

وشارك عصام السقا خلال السباق الرمضاني في مسلسل جعفر العمدة والذي حقق نجاح كبير رمضان 2024 من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف محمد سامي، وشارك في العمل الدرامي كوكبة من النجوم منهم محمد رمضان وزينة وهالة صدقي وإيمان العاصي وأحمد داش ومنة فضالي وآخرين.

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بقلم ياسمين محمود