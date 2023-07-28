أحمد سعد يستقبل عصام السقا بحفله بالعلمين ويشكر محمد رمضان (صور)

استقبل الفنان محمد رمضان الفنان عصام السقا على مسرح حفله بمهرجان العلمين الجديدة على نغمات أغنية تتر مسلسل جعفر العمدة.

أحمد سعد يشكر محمد رمضان بسبب مسلسل جعفر العمدة

وقدم سعد الشكر لكل من الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي على دورهم في إنجاح المسلسل مؤكدا على انتظاره للجزء الثاني.

حفلات مهرجان العلمين الجديدة

سيتضمن الأسبوع الثاني للمهرجان عددا كبيرا من الحفلات الفنية والثقافية والغنائية من بينها حفل لراغب علامة ونانسي عجرم بالإضافة لمسابقات لفرق العريش الغنائية وبطولة البادل التي يشارك فيها نخبة من الرياضيين حول العالم.

يذكر أن المهرجان كان قد انطلق الأسبوع الماضي بحفل جماهيري كبير للفنان تامر حسني بحضور ما يقرب من 12 ألف شخص قدمه خلاله نخبة من أهم وأشهر أغنياته