عصام السقا يشكر الجامعة الأمريكية بعد تكريمه عن مسلسل جعفر العمدة

حرص الفنان عصام السقا على توجيه الشكر للجامعة الأمريكية بعد تكريمه عقب النجاح الكبير لمسلسله «جعفر العمدة»، الذي عرض بالسباق الرمضاني الماضي.

أول تعليق من عصام السقا بعد تكريمه من الجامعة الأمريكية

ونشر عصام السقا، مجموعة صور من التكريم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها: «شكرا الجامعة الأمريكية.. الحمد لله والشكر لله».

وكان مسلسل «جعفر العمدة» حقق نجاحا وتفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، إذ كانت تدور أحداثه حول شخصية «جعفر العمدة»، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبينه مفارقات تضعهما على المحك.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، زينة، منذر رياحنة، منة فضالي، أحمد عبد الله، طارق النهري، دعاء حكم، جوري بكر، أحمد فهيم، أحمد داش، وغيرهم.