عصام السقا وأحمد فهيم وحمو بيكا أبرز حضور حفل رضا البحراوي بمهرجان العلمين

شهد حفل رضا البحراوي وفريق مسار إجباري بمدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد من نجوم الفن والغناء، ضمن فعاليات الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين الجديدة.

كان أبرز الحضور، الفنان أحمد فهيم والفنان عصام السقا، ومؤدي المهرجانات حمو بيكا.

يذكر أن الفنان رضا البحراوي، من المقرر أن يختتم الحفل الذي بدأ بوصلة الفنان مسلم، إذ يظهر الحفل بمستوى جيد في الإضاءة التي يقدمها طارق صبري.

ومن الجدير بالذكر، أن الأسبوع الخامس من المهرجان، كان شهد إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية المهمة، من بينها حفل موسيقي للموسيقار عمر خيرت، بالإضافة لحفل كبير للفنان بهاء سلطان والفنانة كارول سماحة، وعرض أزياء عالمي للمصمم الشهير مايكل سينكو، الذي حضره عدد كبير من نجوم مصر والعالم العربي، وأحياه رامي عياش الذي دعم خلاله زوجته المصممة داليدا عياش المشاركة في الفاشن شو.