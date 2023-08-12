حملات رقابية مكبرة لمتابعة أعمال المعديات والمراكب النيلية بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم، حملات رقابية مكبرة لمتابعة أعمال المعديات العاملة بنطاقها.

حملات رقابية على المعديات النهرية في البحيرة

يأتي ذلك للتأكد من التزام كافة المعديات بالشروط المطلوبة والتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وقام رؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة كوم حمادة بمتابعة أعمال المعديات النهرية العاملة بنطاقها.

وبمركزي شبراخيت ورشيد جرى متابعة المعديات والمراكب النهرية للتأكد من تطبيق اشتراطات الملاحة البحرية، وتوافر وسائل الإنقاذ والإطفاء وسريان رخصة الملاحة، إذ جرى التشديد على الالتزام بعدد الحمولة المقررة حفاظاً على الأرواح.

تأتي تلك الحملات تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع محافظة البحيرة، إذ شددت على مراجعة جميع المعديات والمراكب النيلية والنهرية العاملة بنطاق المحافظة.

توجيهات بتكثيف الحملات على المعديات النهرية

كما شددت نائب محافظ البحيرة بالوقوف على مدى سريان تراخيص وصلاحية المعديات النهرية، مع دراسة توافر كافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.