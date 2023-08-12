بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة نقل بصحراوي البحيرة

أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارتين في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى، يفيد إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بالكيلو 84 اتجاة القاهرة بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري عمل الفحوصات الطبية للمصابين.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: «محمد رفيق مختار، 22 سنة، أمانى السيد عبداللطيف، 40 سنة، حسن محمد العقباوي، 78 سنة، نسمة عاطف فوزي، 20 سنة، هنادي سعيد حامد، 44 سنة، يوسف هشام محمد، 21 سنة، أحمد علي إسماعيل، 33 سنة، محمود سعد محمد، 25 سنة، جميعهم مقيمون مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، ومصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم

ونقل المصابون جميعاً إلى مستشفى وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري المتابعة مع المستشفى.