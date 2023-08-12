مصرع وإصابة 3 أشخاص في حريق سيارة نقل على «صحراوي البحيرة»

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بكراتين على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة والمصابان إلى مستشفى العامرية العام، وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة نقل في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بكراتين على طريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أسفر عن نشوب حريق ومصرع شخص وإصابة 2 آخرين.

4 سيارات إسعاف لنقل الضحايا

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف وعدد من قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على حريق السيارة ونقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العامرية العام، والمصابان إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.