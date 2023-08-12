رفع 2560 طن قمامة ومخلفات بنطاق 10 مراكز بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة اليوم، حملات نظافة مكبرة، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة استمرار وتكثيف حملات النظافة أولاً بأول بجميع مدن ومراكز المحافظة، للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للشوارع والميادين والصحة العامة للمواطنين.

حملات نظافة في البحيرة

أسفرت حملات النظافة عن رفع 2560 طن بنطاق 10 مراكز عبارة عن « 110 أطنان بالدلنجات، و150 طنا بإيتاي البارود، و120 طنا بأبو حمص، و140 طنا بوادي النطرون و170 طنا بالمحمودية، 700 طن بدمنهور، 800 طن بكفر الدوار، 100 طن بحوش عيسى، و90 طنا برشيد، 180 طن بكوم حمادة».

ومن جهتها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بتنفيذ خطة المحافظة للنظافة والتجميل.

رفع كفاءة الشوارع في البحيرة

كما وجهت نائب محافظ البحيرة برفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، يأتي ذلك لخلق بيئة نظيفة للمواطنين والتأكيد على الواجهة الحضارية المميزة للمحافظة.

كما شددت«بلبع»، برفع كافة الإشغالات المخالفة في الشوارع، لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين وعدم إعاقة المصالح العامة.