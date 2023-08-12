برامج تدريبية بالقليوبية ضمن فعاليات ملتقى حياة كريمة.. 7 آلاف وظيفة خالية

أعلنت محافظة القليوبية في بيان لها توفير فرض تدريبية من خلال مبادرة «طور وغير» لأبناء المحافظة لتوفير التدريب قبل التوظيف تمهيدا للقبول في وظائف ملتقى توظيف المحافظة وحياة كريمة الذي يوفر 7 آلاف فرصة عمل ويقام يومي 20 و21 أغسطس الجاري بنادي سيتي كلوب ببنها.

تدريبات متخصصة لأبناء محافظة القليوبية

أوصح البيان أنه من المقرر أن تقوم الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب الإدارة العامة للمبادرات الشبابية بالتعاون مع مؤسسة حياه كريمة على هامش ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب ببنها لشركات القطاع الخاص من خلال مبادرة «توظيف مصر»، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية بتوفير تدريبات متخصصة لأبناء محافظة القليوبية بمقر قاعة مديرية الشباب والرياضة ببنها على مدار 3 أيام.

خريطة تدريبات التوظيف بالقليوبية

وأوضح البيان أن تدريبات أبناء القليوبية للتأهيل للتوظيف:

- 15 أغسطس 2023 تدريب تكنولوجي للتعرف على أهم البرامج التي تحتاج لها أي وظيفة.

- 16 أغسطس 2023 ويتناول التدريب عن كيفية كتابة السيرة الذاتية، وما هي الوظائف المستقبلية، وكيفية إجراء مقابلة شخصية ناجحة للعمل.

- 17 أغسطس 2023 كيفية التسويق الشخصي ومهارات العرض.

أشار البيان إلى أنه خلال اليوم الثاني والثالث سيتعرف المتدرب على مهارات التسويق الشخصي، وعرض أبرز إمكانياته العملية والعلمية بطريقة صحيحة، ومهارات العرض الجيد وماهي السمات المميزة لكل عارض.

أوضح البيان انه للمشاركة في الدورات التدريبية يتم تسجل البيانات من خلال اللينك التالي من هنا، ولمزيد من المعلومات حول الإيفنت من خلال اللينك التالي من هنا

يذكر أن محافظة القليوبية أعلنت عن تنظيم مؤسسة حياة كريمة لملتقى توظيفي للشباب بمقر نادي سيتي كلوب بنها في الفترة من 20 حتى 21 أغسطس 2023 الجاري ويوفر 7 آلاف فرصة عمل.