تعرف على المهن المتاحة في ملتقى توظيف القليوبية بالمؤسسة العمالية بشبرا

أعلنت محافظة القليوبية، في بيان لها، تفاصيل المهن المتاحة في ملتقى التوظيف بالمؤسسة العمالية بشبرا الخيمة والمقرر إقامته يوم السبت 29 يوليو الجاري بالتعاون مع كبرى الشركات ووزارة ومديرية العمل بالمحافظة حيث ناشدت المحافظة الراغبين في الالتحاق بفرص العمل المتوافرة بالملتقى تسجيل المشاركة على الرابط الإليكتروني المعلن للمشاركة.

تستعرض «الوطن» تفاصيل ملتقى توظيف القليوبية والذي سيقام في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري بالمؤسسة العمالية بشبرا الخيمة والجهات المشاركة والوظائف المطلوبة ورابط المشاركة

رابط ملتقى توظيف القليوبية

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لـ«الوطن»، أنه على من يرغب في التقديم لوظائف ملتقى القليوبية للتوظيف بالمؤسسة العمالية بشبرا الخيمة تسجيل بياناته خلال الرابط من هنا

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4En-Mu9vOxjb9zA-DvJbVKoZTFqgMUJzyOM62IirTlIYf1Q/viewform?pli=1&pli=1

والتواجد صباحاً بالملتقى في الموعد المحدد

الملتقي يوفر 2548 وظيفة بكبرى الشركات

أضاف المحافظ ان الملتقي يوفر 2548 فرصة عمل من خلال عدد كبير من الشركات في القطاع الخاص كالتالي :

في قطاع الملابس والنسيج والتريكو مشرف انتاج ومراقب جودة وكيميائي ومهندسين طباعة وصباغة فنون تطبيقية ومشرف جودة قميص وأخصائي تخطيط ومتابعة وعمال اوفر وسنجر وأورلية ونظافة وتشطيب و تعبئة وفحص (تريكو) و عمال فرش وفرزو صباغة وتجهيز وعمال انتاج و نساج وعمال خياطة و تفصيل رجالي و عمال عتالة و تطريز و مقص دار وفني عينات وجوكر جميع المراحل و مساعدين عمال انتاج و أمن وطباعة

وفي مجال الصحة أطباء رعاية وقلب وتمريض رعاية وطوارئ واخصائي جودة و فرد أمن، عاملات نظافة وموظف استقبال

وفي مجال التعليم مدرسين عربي و رياضيات و لغة انجليزية ولغة فرنسية و تربية فنية وتربية موسيقية واقتصاد منزلي وحاسب الي واخصائي مكتبة و اداري

وفي مجال الزراعة وانتاج الزيوت والعطور مطلوب عمال زراعة وعمال انتاج و فني غلاية ومندوب مبيعات وسائقين درجة ثانية ومهندس زراعة.

وفي مجال الصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني عضو فريق وفني مصنعات دواجن و فني تشفية دواجن و فني كهرباء وميكانيكا و فني انتاج و فني صيانة كهربائية وعمال انتاج و تعبئة وعمال خدمات وعمال داخل المخازن وشيف مخبوزات و خباز بلدي و شيف بيتزا و شيف حلويات شرقي و مندوبي مبيعات و سائقين وسائقي مبيعات و أفراد امن ومهندس كهرباء و مهندس انتاج و مهندس جودة

وفي مجال الصناعات معدنية وخشبية ونجار اثاث ومساعد نجار و نجار موبيليا و فني برادة اسطمبات و فني تركيبات أثاث وعامل مخازن وعمال إنتاج ومندوب بيع اثاث ومهندس تصمیم ومهندس جودة ومهندس عمليات و مهندس صيانة ومحاسب ورئيس قسم تسويق و مدير مبيعات معارض الاثاث واخصائي تخطيط ومتابعة

وفي مجال صناعة السيراميك والبورسلين عمال انتاج و سائقين كلارك.

وفي مجال التجارة والصناعة والاستيراد والتصدير مندوب مبيعات ومندوب مبيعات صيدليات و عمال انتاج و مندوب تسليم و منسق مبيعات و عمال مخازن سائقين ومندوب سائقين و تعبئة وتغليف منتجات و فني صيانة و فني خراطة معادن و فني صيانة ميكانيكية و فني صيانة كهربائية و طباخين و عمال خدمات و افراد امن وعمال بوفيه وعمال فرز وتعبئة و عمال انتاج بلاستيك وبائع مخبوزات و كاشير و منسق ارفف ومهندس ميكانيكا و مهندس انتاج و مهندس كهرباء ومدير مالي و مدير مبيعات ومدیر موارد بشرية محاسب مالي ومسئول خزينة و امناء مخازن و مشرف مبيعات و اخصائي جودة و مسئول تخطيط وامن صناعي

وفي مجال تمويل المشروعات الصغيرة اخصائي تمويل.