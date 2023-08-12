البحوث الفلكية: غرة شهر صفر الخميس المقبل

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، بأنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن هلال شهر صفـر سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:39 صباح يوم الخميس المقبل، بتوقيت القاهرة المحلي، ليكون يوم الأربعاء 29 من المحرم 1445هـ الموافق 16-8-2023م هو يوم الرؤية.

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، أن هلال شهر صفر سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 19 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 22 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية).

هلال شهر صفر سيبقى في السماء لنحو 20 دقيقة

ولفت القاضي إلى أن هلال الشهر الجديد سيبقى في سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمدد تتراوح ما بين 20 إلى 23 دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح ما بين 3 و26 دقيقة، وبذلك تكون غرة شهر صفر 1445 هـ فلكياً يوم الخميس 17-8-2023م.

ومن المقرر أن يعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بيانا مفصلا عن ظروف رؤية الهلال وأوجه القمر في مدينة القاهرة ومحافظات جمهورية مصر العربية وبعض العواصم العربية والإسلامية والغربية يوم تحري الهلال.