موعد هلال شهر صفر 1445هـ... عدته 30 يوما

يبحث المسلمون في كل مكان عن موعد هلال شهر صفر 1445هـ، وكذلك يهتمون بمواعيد الشهور الهجرية ككل لما لها من أهمية يحددون بناء عليها العديد من المناسبات الدينية المهمة.

ووفقا للحسابات الفلكية التي كشف عنها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن موعد ظهور هلال شهر صفر 1445هـ، فلكيا يوم 17 أغسطس 2023، أي أن غرة شهر صفر في هذا اليوم، وعدته 30 يوما.

موعد هلال شهر صفر 1445هـ

ويتشاءم بعض الناس عند السؤال عن موعد هلال شهر صفر 1445هـ حسب دار الإفتاء التي نهت تماما عن التشاؤم من هذا الشهر الكريم بحجة أنه تكثر به الحوادث، والتي أكدت في فتوى سابقة لها أن الأشهر الهجرية جميعها لها فضل ولا يجب القدح فيها لأي سبب كان.

هلال شهر صفر 1445هـ والتطير منه

وشددت الدار على أن «التطير» أو التشاؤم من عادات الجاهلية قديما ولا يمكن للمسلمين الآن أن يعتدوا به أو يهتموا به، ولا يجب التشاؤم من موعد هلال شهر صفر 1445.

ويعد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هو وريث مرصد حلوان سابقا، الذي أنشئ عام 1903 م لخدمة المجتمع في بعض الأمور التي تتعلق بالحياة المعيشية والمعتقدات الدينية، ونشر الوعي الثقافي في المجالات الفلكية التي تقع في إطار التخصصات العلمية للمعهد، ومنها رصد الشمس والكواكب وأقمارها والمجرات والأقمار الصناعية والأجرام السماوية الأخرى بصفة عامة.