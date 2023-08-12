قطع مياه الشرب عن مدينة وقرى فاقوس بالشرقية غدا لمدة 4 ساعات للصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن قطع مياه الشرب غدا عن مدينة فاقوس والقرى التابعة للمدينة غدا الأحد؛ بسبب أعمال صيانة، وذلك لمدة 4 ساعات متواصلة.

ضعف مياه الشرب بمدينة فاقوس وقطعها بالقرى

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي خلال بيان لها، تحيط المواطنين علما بأنه نظرا لبعض أعمال الصيانة بمحطة مياه أبو شلبي المرشحة سيتم إيقاف المحطة مما يؤدي إلى ضعف المياه عن مدينة فاقوس وقطع المياه عن قرى مركز فاقوس.

مدة انقطاع مياه الشرب

وأوضحت الشركة أنه سيتم قطع مياه الشرب منذ الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة التاسعة مساء، مشيرة إلى أن أعمال الصيانة تأتي لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة.

تدبير الاحتياجات الأساسية

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلى قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، ودعت المواطنين للتواصل معها عبر الخط الساخن في حال وجود أي شكاوى.