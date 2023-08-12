قطع مياه الشرب عن مركزي مغاغة والعدوة في شمال المنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، اليوم قطع مياه الشرب عن مركزي مغاغة والعدوة، في أقصي شمال المحافظة، لوجود كسر مفاجئ بخط الطرد.

قطع مياه الشرب بمغاغة والعدوة

وقال المهندس رجب السعيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سيتم قطع مياه الشرب عن مركزي مغاغة والعدوة اليوم السبت من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الثانية فجرًا، لوجود كسر مفاجئ بخط طرد محطة الصرف الصحي رقم 1 بمغاغة.

وناشد رئيس الشركة الأهالي وأصحاب المخابز والمستشفيات والمؤسسات الحيوية والمصالح الحكومية توفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

أرقام التواصل مع شركة المياه

وخصصت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا أرقامًا للتواصل ولتلقي أي شكاوى أو استفسارات بشأن انقطاع المياه وهي: الخط الساخن 125، واتس آب 01271269587- والهواتف رقمي 01271196196- 01050509013.