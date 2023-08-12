إقبال كبيرة على مدينتي الطور ورأس سدر بجنوب سيناء.. «مصيف على قد الإيد»

يبحث الآلاف من المواطنين خلال هذه الفترة عن أرخص مصيف بمحافظة جنوب سيناء والتي تعد من أشهر المدن السياحية المعروفة بمصايفها السياحية الفاخرة والفنادق الخمس نجوم إذ تشمل أرخص المقاصد السياحة منخفضة التكلفة، ويمكنهم قضاء بضعة أيام في الصيف بأسعار مخفضة وعلى رأسها مدينتي الطور ورأس سدر.

أرخص مصيف بمدينة رأس سدر لا يتعدى 300 جنيه

تشتهر مدينة رأس سدر بأنها من أجمل الشواطئ الساحلية المميزة حيث يمكنك الاستمتاع بقضاء إجازة المصيف وسط الطبيعة الساحرة الخلابة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار تأجير الشاليهات والشقق المفروشة التي تناسب الجميع، وتكلفة الشاليهات المطلة على البحر 55 جنيهًا، في اليوم الواحد، وتبلغ تكلفة القرى السياحية والفنادق في المدينة 200-300 جنيه، لكن جميع الشواطئ مجانية ومفتوحة.

وقال علي حمادة، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن هناك طلبًا قويًا على إيجارات الشاليهات الشاطئية المطورة حديثًا في رأس سدر ويتم تأجير الشاليهات من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً مقابل 55 جنيهًاً وهي مكونة من غرف، وتحتوي دورات مياه و سرير أريكة وطاولة.

مدينة الطور مصيف السحر والجمال

وأضاف، مبروك الغمريني، رئيس الوحدة المحلية لمدينة طور بمحافظة جنوب سيناء، أن هناك إقبالا كبيرا هذا العام على أرخص مصايف الطور حيث يتم تأجير الشاليهات المطلة على الشواطئ والتي جرى تطويرها مؤخرًا، لخدمة اليوم الواحد، إذ يتم تأجير الشاليه من الساعة 9 صباحاً وحتى 6 مساء بمبلغ 55 جنيهًا ويتكون الشاليه من غرفة وحمام يضم كنبة سرير وتربيزة وعدد 2 كرسي ومروحة.