أرخص مصيف في الإسكندرية ضمن رحلات «اعرف بلدك».. إقامة شاملة بـ600 جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن إطلاق فوج جديد ضمن مبادرة «صيف شبابنا»، حيث تنظم الوزارة رحلات اعرف بلدك إلى الإسكندرية خلال الفترة من 20 أغسطس حتى 24 من نفس الشهر.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، تفاصيل رحلات اعرف بلدك إلى الإسكندرية، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

رحلات اعرف بلدك إلى الإسكندرية

ينطلق هذا الفوج من رحلات اعرف بلدك من محافظتي: الأقصر وقنا فقط

- مدة الفوج خمسة أيام بأربعة ليال.

- المرحلة العمرية: من (18 - 40) سنة.

- قيمة الاشتراك في الرحلة تصل إلى 600 جنيه من كل مشارك.

- تكون الإقامة والإعاشة طوال مدة الرحلة في المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

- يتم التسكين بغرف رباعية.

- الاستقبال على وجبة الغداء والمغادرة فجر يوم 24 أغسطس الجاري.

كيفية الاشتراك في الرحلة

وعلى الراغبين في الاشتراك والسفر إلى مدينة الإسكندرية ضمن رحلات اعرف بلدك، يتم الضغط على الرابط الالكتروني من هـــنا حيث يتم التسجيل وسداد قيمة الاشتراك من خلال منظومة الدفع الالكتروني من منافذ وماكينات فوري على مستوى الجمهورية.