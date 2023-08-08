أرخص مصيف بالغردقة ضمن رحلات «اعرف بلدك».. إقامة فندقية شاملة

بالتزامن مع موجة الحر التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، وقبل موعد بدء الدراسة، يرغب كثير من الشباب في قضاء عطلة صيفية هادئة، من حيث الاستمتاع بالبحر وأجواء الشواطئ المنعشة، لذا تتجه أنظارهم إلى البحث عن أفضل وأرخص المصايف في الغردقة كونها تتمتع بالهدوء، وهو ما أتاحته وزارة الشباب والرياضة ضمن رحلات «اعرف بلدك».

أرخص رحلات الصيف بالغردقة

وكشف أحمد جمال، مدير الحجز بالمدينة الشبابية في الغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ فندق الإقامة بالمدينة الشبابية بالغردقة، الذي يتبع وزارة الشباب والرياضة يضاهي الفنادق الـ3 نجوم، ويستمر الحجز به ضمن رحلات «اعرف بلدك»، خلال الفترة من 13 أغسطس الجاري وحتى 17 من الشهر نفسه.

أسعار فندق المدينة الشبابية بالغردقة

وأشار «جمال» إلى أنّ مصاريف الإقامة في رحلات «أعرف بلدك» لـالغردقة، حددتها وزارة الشباب والرياضة، بمبلغ 900 جنيه للفرد، ومدة الإقامة خمسة أيام أربعة ليالٍ، شاملة الإقامة والإعاشة.

ويمكن الحجز عبر موقع وزارة الشباب والرياضة، وسداد قيمة الاشتراك كاملة من خلال منظومة الدفع الفوري من المنافذ والماكينات على مستوى محافظات الجمهورية.

فندق المدينة الشبابية بالغردقة 3 نجوم

وأشار أحمد عبد الباسط، مدير مدينة شبابية بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ فندق المدينة الشبابية بالغردقة، يضاهي الفنادق السياحية ذات الثلاثة نجوم ويتبع وزارة الشباب والرياضة، وشهد تطويرًا شاملًا خلال الفترة السابقة، قبل أن يفتتحه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويقع على شاطىء البحر مباشرة، ويضم شاطئا خاصا ومجمع ملاعب وكافتيريات ومساحات خضراء، وصالة استقبال ومطعما سياحيا وحديقة أطفال، وهو قريب من الخدمات والمواصلات.