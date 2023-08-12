إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء تعرضهما إلى حادث انقلاب دراجة نارية بطريق «مصر_ اسكندرية» الزراعي بنطاق مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ونقل المصابان إلى مستشفى كوم حمادة العام لعمل الإسعافات وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب دراجة نارية في البحيرة

تلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد إصابة شخصين بجروح جراء وقوع حادث انقلاب دراجة نارية أمام منطقة التوفيقية بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري تقديم الخدمات الطبية.

تحديد أسماء مصابي الحادث

ودفع بعدد 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من سعيد وجيه الحوشي، 20 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى وجروح متفرقة بالجسم، إسلام عاصم خضر، 25 سنة مصاب بكسر في الحوض، ومقيم طنطا.

ونقل المصابان إلى مستشفى كوم حمادة العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.