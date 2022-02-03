إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب دراجة نارية في البحيرة

أُصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء انقلاب دراجة نارية بكوبري زين، اتجاه مركز بدر بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة العام، لعمل الفحوصات الطبية والإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة بدر يفيد باستقبال مستشفى كوم حمادة 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء انقلاب دراجة نارية بكوبري زين، اتجاه مركز بدر، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، لمباشرة التحقيقات.

تحديد هوية المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة السيد عبداللاه محمود، 32 عاما، مقيم مركز بدر، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في البطن، وهنداوي عبدالسلام الزيني، 58 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر في الذراع واشتباه نزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وخالد صلاح محروس، 27 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكسر في الحوض واشتباه ما بعد الارتجاج.

ونقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة المركزي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 8 عمال في حادث تصادم

والثلاثاء الماضي أُصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة محملة بالعمالة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بنطاق مركز أبو المطامير، ونقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.