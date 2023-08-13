محافظ أسيوط يخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة 3 درجات

خفّض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، درجة القبول بالصف الأول الثانوي العام في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2023-2024، 3 درجات؛ ليصبح مجموع القبول 242 بدلًا من 245 درجة.

تخفيض درجات قبول الطلاب بالثانوية العامة

وأكّد محافظ أسيوط تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي، بناءً على دراسة وقرار اللجنة المشكلة برئاسة عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وفقًا لعدد الفصول الدراسية المحددة للقبول بالصف الأول الثانوي والمجهزة.

تخفيض درجات القبول حرصا على مصلحة الطلاب

وأضاف أنّ قرار تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي يهدف إلى الحفاظ على مستقبل الطلاب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للالتحاق بالمرحلة الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنّ محافظة أسيوط من أعلى المحافظات التي حظيت بالتوسع في إنشاء مدارس جديدة في القرى الأكثر احتياجًا مع الاهتمام بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم، ودعم المؤسسات التعليمية وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس.