 بـ233 درجة.. اعتماد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي في بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2024/2023 بحد أدني 233 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، وذلك بناء على المذكرة التي تقدم بها وكيل وزارة التربية والتعليم بشأن تحديد درجات القبول بمرحلة الثانوية العامة.

تفاصيل الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام في بني سويف

وكشف محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، أن تحديد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي هذا العام جاء بعد إجراء بيان بالمجموع التكراري لجملة الطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية، وإجمالي عدد الفصول، والكثافة التي تناسبت مع هذا المجموع والمقدرة بـ47 طالبًا في الفصل الواحد.

تنسيق القبول بفصول الخدمات

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بتنسيق طلاب الخدمات، فقد تقرر قبول الطلاب بمدارس الخدمات للثانوي العام بمجموع يقل 30 درجة عن مجموع الحد الأدنى للقبول بتنسيق الثانوي العام للعام الدراسي المقبل 23/24.

كما اعتمد المحافظ تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2023/2024 بأنواعه المختلفة: صناعي، تجاري، فندق، زراعي.