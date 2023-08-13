«الأمم المتحدة» تعلن عن حاجتها لموظفين جدد.. «للمهتمين بمجال المرأة»

أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، عن حاجتها لموظفين مصريين للعمل في القطاعات المختلفة بالمنظمة الأممية المعنية بشؤون المرأة، التي تشترط بعض المهام والخبرات والمؤهلات واللغات.

وأوضحت الأمم المتحدة عبر صفحتها الرسمية على لينكد إن، تفاصيل الوظائف المطلوبة التي يمكن التقدم لها عبر منصتها، وجاءت تفاصيل فرص العمل المتاحة كالتالي:

وظيفة أخصائي اتصالات إقليمي

- مطلوب درجة الماجستير (أو ما يعادلها) في الاتصالات أو العلاقات العامة أو الصحافة أو مجال ذي صلة.

- ما لا يقل عن 7 سنوات من الخبرة التقدمية في العلاقات العامة والاتصالات، بما في ذلك العلاقات مع وسائل الإعلام.

- مطلوب خبرة في إدارة رؤية الإدارة العليا رفيعة المستوى والعلامة التجارية للمؤسسة عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية / غير التقليدية.

- الخبرة في العلاقات الإعلامية على المستوى الإقليمي ميزة إضافية.

- مطلوب لـ فرصة العمل إتقان اللغة الإنجليزية.

- مطلوب بشدة معرفة اللغة العربية.

وظيفة مديرة برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة

- ما لا يقل عن 10 سنوات من الخبرة التدريجية المسؤولة على المستوى الوطني أو الدولي في تصميم وتخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم مشاريع التنمية.

- الخبرة الفنية في التمكين الاقتصادي للمرأة، خبرة في التنسيق والاتصال مع الوكالات الحكومية أو المانحين.

- خبرة العمل في منظومة الأمم المتحدة ميزة إضافية.

- خبرة في قيادة / إدارة فريق.

- مطلوب إتقان اللغة الإنجليزية.

- تعتبر معرفة لغة العمل الرسمية الأخرى للأمم المتحدة ميزة إضافية.

- معرفة اللغة العربية أو الفرنسية.

وظيفة أخصائي الاستجابة للأزمات

- مطلوب درجة الماجستير أو ما يعادلها في حقوق الإنسان أو العلاقات الدولية أو التنمية الدولية أو القانون الدولي أو غيرها من مجالات العلوم الاجتماعية.

- ما لا يقل عن 7 سنوات من الخبرة التدريجية المسؤولة في تصميم وإدارة البرامج الإنسانية، مع التركيز بشكل خاص على النوع الاجتماعي والحماية في حالات الطوارئ.

- الخبرة الفنية في التنسيق بين الوكالات، ويفضل تنسيق مجموعة الحماية أو ProCap / GenCap في بيئة الكوارث الطبيعية.

- خبرة في تحليل السياسات والتخطيط الاستراتيجي.

- إتقان اللغة الإنجليزية وتعتبر معرفة لغة العمل الرسمية الأخرى للأمم المتحدة، وتحديداً اللغة العربية ميزة ينظر لها في المتقدمين.

وظيفة مستشارة المرأة والسلام والأمن والشؤون الإنسانية

- درجة الماجستير أو ما يعادلها في العلوم الاجتماعية أو دراسات التنمية الدولية أو النوع أو دراسات السلام والمرأة أو أي مجال ذي صلة.

- 10 سنوات كحد أدنى من الخبرة التدريجية المسؤولة في مجال المرأة والسلام والأمن.

- معرفة وخبرة كبيرة من العمل الإنساني بما في ذلك نهج الترابط في البرمجة مع خبرة على المستوى القطري في سياق الأزمات في واحدة أو أكثر من المناطق التي تعمل فيها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ويفضل أن يكون ذلك من منطقة الدول العربية.

- الطلاقة في اللغة الإنجليزية المكتوبة والشفوية.

- الطلاقة في اللغة العربية أمر مرغوب فيه للغاية لهذا المنصب.

- الفرنسية هي أحد الأصول.

وظيفة اختصاصي رصد إقليمي

- يشترط الحصول على درجة الماجستير (أو ما يعادلها) في العلوم السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصاد أو دراسات التنمية الدولية أو دراسات النوع/ المرأة.

- ما لا يقل عن 7 سنوات من الخبرة التدريجية المسؤولة على المستوى الوطني أو الدولي في الرصد القائم على النتائج والإبلاغ عن مشاريع/ برامج التنمية.

- مطلوب إتقان اللغة الإنجليزية والعربية.