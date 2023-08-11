وظائف خالية بمختلف التخصصات خبرة وبدون.. راتب يصل 9 آلاف جنيه شهريا

أعلنت مديريات العمل في المحافظات خريطة الوظائف المتاحة لحاملي المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل لأصحاب الخبرة وبدون، ما بين مدارس ومصانع وشركات استثمارية صناعية، عبر نشرتها الدورية للتوظيف، إذ توفر المديريات تأمينات صحية واجتماعية وإقامة للمغتربين وبدل انتقال مرتبات تصل إلى 9 آلاف جنيه، وتطبيق الحد الأدنى للأجور وعقد مبرم بإشراف مديرية العمل يحفظ كامل حقوق الشباب.

خريطة الوظائف المتاحة على مستوى الجمهورية

تنشر «الوطن» خريطة الوظائف المتاحة على مستوى الجمهورية والوظائف الخالية للشباب من الجنسين بالمحافظات كالتالي:.

_شركة نقل تطلب 200 سائق درجة أولى سن حتى 52 عاما، براتب يبدأ من 9 آلاف جنيه، مؤهلات متوسطة وعليا، بمختلف محافظات الجمهورية.

_شركة تجارية بالعبور تطلب محاسبين سكرتارية وفنيين مؤهلات عليا ومتوسطة وبدون براتب يبدأ من 4500 جنيه وفقا للمهنة والمؤهل.

_ شركة تطلب عمال تنظيف مؤهلات متوسطة وبدون راتب يبدأ من 7 آلاف جنيه من 18 حتى 35 عاما، وتوفر انتقال من وإلى العمل لمختلف محافظات الجمهورية.

_شركة توريدات تطلب عمال مخازن مؤهلات عليا ومتوسطة سن حتى 36 عاما، ويحدد الراتب وفقا للمؤهل والخبرة بالمقابلة الشخصية، وتوفير انتقال من القاهرة حتى السويس موقع العمل، ووجود يومين إجازة ومواعيد العمل 10 ساعات يتخلله ساعة راحة.

_شركة أمن تطلب مشرفي أمن وعمال نظافة من الجنسين براتب يبدأ من 4600 جنيه مؤهلات عليا ومتوسطة مع توفير انتقالات بمختلف المحافظات، وبدل وجبة يوميا وإقامة للمغتربين وإمكانية السلف الشهرية.

_شركة تصنيع بالشرقية تطلب عمال بمؤهلات عليا ومتوسطة ومواصلات من وإلى القاهرة، وإقامة للمغتربين براتب يبدأ من 3800 جنيه.

_شركة تصنيع ببورسعيد تطلب عمال وفنيين بمؤهلات متوسطة، ويحدد الراتب وفقا للمهنة المطلوبة والخبرة والمؤهلات.

طريقة التقديم للوظائف الخالية

وحددت مديريات العمل طريقة التقديم لخريطة الوظائف المتاحة على مستوى الجمهورية عن طريق الإدارات، حيث يتم استقبال طلبات راغبي العمل والسيرة الذاتية لكل منهم ورقيا وسيلة تواصل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها الملائمة للطالب، وإرسال الطلبات إلى الشركات المعلنة.

الأوراق المطلوبة للتقديم للوظائف

وكشفت مديريات العمل عن الأوراق المطلوبة للتقديم للوظائف الخالية 2023 بالمحافظات وهي،

_صورة البطاقة الشخصية للمتقدم.

_السيرة الذاتية.

_طلب عمل موجه لمديرية العمل.

_وسيلة تواصل المتقدم للعمل.