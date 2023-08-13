لو حديث تخرج وعندك خبرة.. 13 وظيفة مطلوبة في الشركات الخاصة

يحرص حديثو التخرج على البحث عن فرص للعمل داخل شركات القطاع الخاص للحصول على الخبرة الكافية التي تؤهلهم لسوق العمل وهو ما كشفه موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف وأحد الروابط الفاعلة لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال توفير أكثر من وظيفة متاحة لهؤلاء الأفراد.

ووضعت الشركات عدة شروط للحصول على الوظيفة، وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة، والتي تتطلب عددا من الشروط والمؤهلات والتي يمكن التقدم لها من خلال رابط «فرصنا»، أو من خلال التوجه مباشرا للشركة، ضمن سلسلة الأخبار الخدمية اليومية على مدار الساعة.

وظيفة محام

اسم الشركة: رامي عدلي للمحاماة والاستشارات القانونية.

مقر الوظيفة: العجمى - الاسكندرية.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 21 - 28 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الحقوق ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 500 - 2000 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 500 - 3000 جنيه مصري.

وظيفة مهندس زراعي

اسم الشركة: جرين بيري للتصدير .

مقر العمل: النوبارية - البحيرة.

العمالة المطلوبة: 4.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 35 سنة .

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الزراعة / معهد تعاون وارشاد زراعي ) .

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مهندسين خريجى فنون تطبيقية

اسم الشركة: فيرا كازا.

مقر العمل: القطامية - القاهرة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22 - 24 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات .

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة منسقة إدارية قانونية

اسم الشركة: باب العدل للمحاماة والقانون.

مقر العمل: المعادى - القاهرة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 23 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الحقوق ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة محامية شركات

اسم الشركة: باب العدل للمحاماة والقانون.

مقر العمل: المعادى - القاهرة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 23 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الحقوق ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مهندس مكتب فني

اسم الشركة: نجيب سليم للأقمشه والمفروشات .

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22 - 38 سنة .

الحاسب الآلي: جيد .

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الفنون التطبيقية / المعهد العالي للفنون التطبيقية - طباعة المنسوجات و الصباغة و التجهيز ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة محاسب

اسم الشركة: ماستر كير للتوريدات والتجهيزات الطبية.

مقر العمل: جسر السويس - القاهرة.

سنين الخبرة: سنة-‎سنتان خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22 - 27 سنة .

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد .

الوظيفة تناسب ذوي الإحتياجات الخاصة الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة.

وظيفة تلي سيلز

اسم الشركة: العالمية جروب .

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد جدا .

السن المطلوب: 21 - 28 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 5000 - 5000 جنيه مصري.