أكثر من 50 وظيفة متاحة لأهالي الغربية برواتب مجزية.. اعرف الشروط

أتاح موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف، وأحد الروابط الفاعلة لوزارة التضامن الاجتماعي، عددا من الوظائف الشاغرة في شركات القطاع الخاص لأهالي محافظة الغربية، والتي تشترط سنوات خبرة ومؤهلات للحصول على الوظيفة.

وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير وفق «فرصنا»، تفاصيل الوظائف التي يمكن التقدم لها من خلال الموقع أو مقر الشركة، وتفاصيها كالتالي:

وظيفة أخصائي موارد بشرية

اسم الشركة: الشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان.

مقر العمل: طنطا.

سنين الخبرة: سنة - سنتان خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 24 - 32 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مهندس إلكترونيات

اسم الشركة: هاى تك للصناعات الكهربائية.

مقر الوظيفة: المحلة الكبرى

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب 24 - 38 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال (كلية الهندسة - هندسة الإلكترونيات والإتصالات الكهربية).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مدرسة لغة انجليزية

اسم الشركة: ريز رايت أكاديمي.

مقر العمل: طنطا .

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 21 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة معلمة فصل

اسم الشركة: ريز رايت أكاديمي.

مقر العمل: طنطا.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 21 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال (كلية التربية).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة محاسب فرع

اسم الشركة: مجموعة شركات نهضة مصر للنشر.

مقر العمل: المحلة الكبرى.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 33 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مصمم جرافيك

اسم الشركة: هلا للتسويق السياحي.

مقر العمل: المحلة الكبرى.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مسئولة سوشيال ميديا

اسم الشركة: هلا للتسويق السياحي.

مقر العمل: المحلة الكبرى.

سنين الخبرة: 3-‎8 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22 - 33 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مسئول حجوزات

اسم الشركة: هلا للتسويق السياحي.

مقر العمل: المحلة الكبرى.

سنين الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مسئول خدمة عملاء

اسم الشركة: هلا للتسويق السياحي.

مقر العمل: المحلة الكبرى.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 23 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة مندوب تسويق ومندوب اختبارات

اسم الشركة: واتكس.

مقر العمل: السنطة - المحلة الكبرى - بسيون - زفتى - الغربية.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط .

السن المطلوب: 20 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة فني تبريد وتكييف

اسم الشركة: المصرية للاتصالات.

مقر العمل: السنطة - المحلة الكبرى - بسيون - زفتى - الغربية.

العمالة المطلوبة: 20.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترطز

السن المطلوب: 18 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مندوب مبيعات خارجية لفودافون

اسم الشركة: لندن تريد فودافون.

مقر العمل: السنطة - المحلة الكبرى - بسيون - زفتى - الغربية.

العمالة المطلوبة: 10.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل .

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط .

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2650 - 5300 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 5300 - 7950 جنيها مصريا.

وظيفة مدير مبيعات منطقة

اسم الشركة: كايرو ثري ايه.

مقر العمل: طنطا - الغربية.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 10-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 35 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.