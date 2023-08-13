رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تفاصيل أسعار تذاكر حفل محمد محسن في مهرجان العلمين من 200 لـ600 جنيه

كتب:

ضحى محمد
12:32 م | الأحد 13 أغسطس 2023
محمد محسن

محمد محسن

يستعد المطرب محمد محسن لتقديم حفل جماهيري خلال الفترة المقبلة، بمهرجان العلمين، يوم الخميس المقبل 17 أغسطس، ويشاركه باستاند أب كوميدي علي قنديل، لإحياء حفا جماهيري ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

أسعار تذاكر حفل محمد محسن في العلمين

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل محمد محسن، وعلي قنديل في مدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، أسعار تذاكر الحفل في 4 فئات، وجاءت أسعار التذاكر كالآتي: الفئة الأولى بسعر 200 جنيه، الفئة الثانية بسعر 300 جنيه، الفئة الثالثة بسعر 400 جنيه، الفئة الرابعة والأخيرة بسعر 600 جنيه.

حفلات مهرجان العلمين

يستعد عدد من النجوم لإقامة حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان العلمين، حيث يقام حفل غنائي للمطرب حكيم يوم الخميس المقبل، ويقدم عدد من الأغنيات الجديدة له، إضافة إلى حفل أنغام الذي يقام يوم الجمعة المقبل، وتقدم باقة من الأغنيات المهمة، وينتظرها فئة كبيرة من الجمهور خاصة أنها تحضر مفاجآت عديدة لهم.

اقرأ المزيد:

محمد محسن «الليبي» والعيون المرايفة!

محمد محسن يبدأ حفله في مهرجان الموسيقى العربية بأغنية «اسلمي يا مصر»

حفل «محمد محسن ومي فاروق» في موسم الرياض.. كامل العدد

حفل غنائي لـ محمد محسن وستاند أب كوميدي لـ علي قنديل بمهرجان العلمين 17 أغسطس
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.