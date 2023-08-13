تفاصيل أسعار تذاكر حفل محمد محسن في مهرجان العلمين من 200 لـ600 جنيه

يستعد المطرب محمد محسن لتقديم حفل جماهيري خلال الفترة المقبلة، بمهرجان العلمين، يوم الخميس المقبل 17 أغسطس، ويشاركه باستاند أب كوميدي علي قنديل، لإحياء حفا جماهيري ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

أسعار تذاكر حفل محمد محسن في العلمين

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل محمد محسن، وعلي قنديل في مدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، أسعار تذاكر الحفل في 4 فئات، وجاءت أسعار التذاكر كالآتي: الفئة الأولى بسعر 200 جنيه، الفئة الثانية بسعر 300 جنيه، الفئة الثالثة بسعر 400 جنيه، الفئة الرابعة والأخيرة بسعر 600 جنيه.

حفلات مهرجان العلمين

يستعد عدد من النجوم لإقامة حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان العلمين، حيث يقام حفل غنائي للمطرب حكيم يوم الخميس المقبل، ويقدم عدد من الأغنيات الجديدة له، إضافة إلى حفل أنغام الذي يقام يوم الجمعة المقبل، وتقدم باقة من الأغنيات المهمة، وينتظرها فئة كبيرة من الجمهور خاصة أنها تحضر مفاجآت عديدة لهم.