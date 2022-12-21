حفل «محمد محسن ومي فاروق» في موسم الرياض.. كامل العدد

ساعات قليلة تفصل جمهور الطرب في المملكة العربية السعودية عن حفل «ليالي الفنون الخالدة»، ضمن فعاليات موسم الرياض، ويحيها عدد من الفنانين المصريين «مي فاروق، محمد محسن وإيمان عبدالغني»، بقيادة المايسترو محمد الموجي، وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء الغد على مسرح «أبو بكر سالم»، ويستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

ومن المقرر أن يقدم الفنانون الثلاث خلال الحفل مجموعة من أبرز أغاني الطرب الأصيل، حيث سبق وقدمت الفنانة مي فاروق حفل ليالي الفنون الخالدة مع الفنان ياسر سليمان في يوليو الماضي، بينما شاركت الفنانة إيمان عبد الغني في حفل ليالي الفنون الخالدة في جدة مع الفنان أحمد عفت.

أسعار تذاكر حفل «ليالي الفنون الخالدة»

ورفع الحفل لافتتة «كامل العدد»، حيث تم بيع التذاكر بالكامل قبل الحفل بأكثر من 48 ساعة، والتي تأتي في 4 فئات تبدأ من 40 ريال سعودي وتصل لـ 200 ريال سعودي، وفقا للموقع الرسمي للحجز على الأنترنت:

- فئة «C» يصل سعر التذكرة لـ 40 ريال سعودي، وهو ما يوازي 263 جنيه مصري

-فئة «B» يصل سعر التذكرة لـ 60 ريال سعودي، وهو ما يوازي 400 جنيه مصري

- فئة «A» يصل سعر التذكرة لـ 120 ريال سعودي، وهو ما يوازي 800 جنيه مصري

- فئة «VIP» يصل سعر التذكرة لـ 200 ريال سعودي، وهو ما يوازي 1.300 جنيه مصري

ممنوع لأقل من 12 عاما.. شروط حضور حفل «ليالي الفنون الخالدة» في موسم الرياض

ووضعت الجهة المنظمة للحفل عددا من الشروط التي يجب على الحضور الالتزام بها، وأبرزها منع الدخول لمن هم أقل من 12 عاما، كما يمنع دخول كاميرات التصوير الفوتوغرافي وكاميرات الفيديو، للجهة المنظمة حق إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالف، بالإضافة إلى أن الجهة المنظمة تخلي مسؤوليتها عن الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر خلال الفعالية.