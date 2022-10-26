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محمد محسن يبدأ حفله في مهرجان الموسيقى العربية بأغنية «اسلمي يا مصر»

كتب:

محمود الرفاعى
تصوير:

محمد خزعل
11:06 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
محمد محسن

محمد محسن

صعد الفنان محمد محسن، لتقديم الفقرة الثانية من فعاليات الليلة السابعة من مهرجان الموسيقى العربية، المقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير، على نغمات الأغنية الوطنية الشهيرة «اسلمي يا مصر».

محمد محسن يشدو بـ 11 أغنية خلال الحفل 

من المقرر أن يقدم محمد محسن 10 أغاني أخرى خلال الحفل منها عدد من الأغنيات الوطنية مثل «بلادي بلادي» كما يقدم أغنيات خاصة به مثل زي أغاني زمان والنسيان وأغنيات من التراث مثل أهو دا اللي صار.

حسن شرارة يفتتح فعاليات اليوم السابع من مهرجان الموسيقى العربية 

وكان الموسيقار حسن شرارة مع فرقة «سداسي شرارة» قد افتتح فعاليات الليلة بعدد من المقطوعات الموسيقية منها الكونشيرتو المصري رقم 2 في سلم دو الصغير.

ومن المقرر أن يستكمل الحفل بفقرة للفنانة كارول سماحة التي ستقدم أكثر من 15 أغنية من أشهر أغنياتها.

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