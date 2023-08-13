إنقاذ قطين بجراحتين عاجلتين في المركز البيطري ببنها

تمكن فريق طبي بيطري بمركز لعلاج الحيوانات ببنها برئاسة الدكتور عبدالحليم القصبي أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطري بجامعة بنها والمستشار العلمي للمستشفى البيطري العسكري من إنقاذ قطة كفيفة من الموت عقب تعرضها للإجهاض لعسر في الولادة ووفاة 4 قطط رضيعة لها نتيجة وجود فتاق بالبطن.

إنقاذ حياة القطة بسبوسة بجراحة عاجلة ببنها

أوضح الدكتور عبد الحليم القصبي مدير المركز البيطري ببنها في بيان له أنه جرى إجراء الجراحة للقطة وإنقاذها وتركيب شبكة تعويضية لجدار البطن مشيرا إلى أن العملية استغرقت 70 دقيقة وتم إدخالها الرعاية المركزة لمدة أسبوع وتم إطلاق اسم بسبوسة عليها

فتاة تنقذ قطا أصيب بحادث في بنها

أضاف مدير المركز الطبي البيطري ببنها أن الفريق الطبي البيطرى في إنقاذ قط شوارع بعد إحضاره من قبل فتاة تدعى آية طارق قررت البحث عن وسيلة لإنقاذه وتخفيف الألم عنه حيث إن حالته كانت كسر في عظمة الفخذ منذ 21 يوما ويبلغ من العمر شهرين ونصف تقريبا حيث تم فحصه فحصا شاملا وعمل أشعة سينية وتم تخديره وإجراء عملية جراحية وتركيب محاليل جلوكوز ومحلول ملح ورينجر وتم إجراء الجراحة وتثبيت العظمة المكسورة والعملية استغرقت 40 دقيقة وتم تسليمه للمنقذة تحت العلاج 10 أيام.

أشارت آية طارق منقذة القط لـ«الوطن» إلى أنها تعمل مدربة تنمية مهارات ذاتية وعثرت على القط بعد اختفائه لمدة 20 يوما والذي حضر إليها ليستغيث بها وهو يسير بشكل غير طبيعي بعد تعرضه لإصابة في الشارع تعرض على إثرها للكسر فقامت بنقله لأكثر من طبيب بيطري وكانت تكلفة العلاج كبيرة حتى توصلت إلى المركز البيطري ببنها برئاسة الدكتور عبد الحليم القصبي الذي قام بفحصه فحص شاملا وعمل أشعة سينيه وتم تخديره وإجراء عملية جراحية استغرقت 40 دقيقة وتم تسليمه لها.

أوضحت أنها تعلقت بالقط الذي يبلغ من العمر شهرين وأطلقت عليه اسم «سفروت» فكان يحضر في مواعيد ثابتة لتناول الطعام وغاب سفروت قرابة العشرين يوما وظلت تبحث عنه في محيط المنزل وفوق سطح المنزل وفجأة عاد إليها وكأنه يستغيث من الألم ويطلب منها المساعدة.

أوضحت أنها خريجة سياحة وفنادق جامعة حلوان واختارت العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعمل مدربة تنمية مهارات ذاتية وكول سنتر وان الظروف لم تساعدها لتربية القطط حتى عثرت على «سفروت».