بعد كاندي.. عملية قيصرية تنقذ الكلبة «بيلا» ببنها.. ولدت 6 وماتوا 3

شهدت مدينة بنها، في محافظة القليوبية، إنقاذ كلبة تدعي «بيلا» تبلغ من العمر 4 سنوات وتزن 90 كيلوجراما، من الموت حيث كانت تعاني من ولادة متعثرة لأكثر من 48 ساعة، وبدأت بعض الأجنة في الموت داخل الرحم وكاد الرحم أن ينفجر لولا التدخل السريع بولادة قيصرية أسفرت عن 9 جراء منهم 3 أموات و6 أحياء، وتم إنقاذها قبل انفجار الرحم.

بدأت القصة بتلقي الدكتور عبد الحليم القصبي أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطري جامعة بنها والمستشار العلمي للمستشفي البيطري العسكري استغاثة من الأسرة المالكة للكلبة الساعة 2 صباحا وعلى الفور تم نقلها إلى غرفة العمليات وتم إجراء الفحوصات الطبية والموجات فوق الصوتية والتي كشفت عن موت بعض الأجنة داخل الرحم وسوء حالتها الصحية الأمر الذي استلزم التدخل الجراحي السريع بعد تخديرها بالتخدير المناسب وإجراء الجراحة التي استمرت 100 دقيقة.

إنقاذ أجنة بيلا

واسفرت عن ولادة 9 أجنة منهم 6 أحياء و3 أموات، وتم متابعة الحالة الصحية للأم والأجنة الذين أصبح وضعهم الآن مستقرا.

إنقاذ الكلبة كاندي

كانت مدينة بنها قد شهدت واقعة إنقاذ مماثلة للكلبة أوائل الأسبوع الحالي بولادة نفس العدد من الأجنة أحياء.

في وقت سابق تمكن فريق طبي بيطري برئاسة الدكتور عبد الحليم القصبي أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطري بجامعة بنها والمستشار العلمي للمستشفي البيطري العسكري من إجراء عملية ولادة قيصرية للكلبة (كاندي) ببنها.

وقال الدكتور عبد الحليم القصبي إن عملية الولادة استمرت 90 دقيقة وأسفرت عن ولادة 9 كلاب صغيرة (جراء) وهي من الحالات النادرة بولادة عدد كبير من الكلاب الصغيره.

وأضاف أن علامات الولادة ظهرت على الكلبة (كاندي) قرابة الثلاث ساعات دون نزول أي أجنة مما دفع الأسرة المالكة لها إلى التواصل السريع ونقلها وإجراء جراحة ولادة قيصرية لها.