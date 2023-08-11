طب بيطري بنها ينقذ خروفا ابتلع 4.5 كيلو من الحبال والشكائر

تمكن فريق طبي بيطري برئاسة الدكتور عبد الحليم القصبي أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطري جامعة بنها والمستشار العلمي للمستشفى البيطري العسكري في إنقاذ خروف من الموت عقب تناوله كميات كبيرة من الحبال والشكائر البلاستيكية بلغ وزنها أكثر من 4 كيلو ونصف أدت إلى وقف حركة البطن والأمعاء.

تدخل جراحي لإنقاذ خروف ببنها

وقال الدكتور عبد الحليم القصبي مدير مركز طبي بيطري ببنها إن حالة الخروف البالغ من العمر 3 سنوات ويزن 40 كيلو امتنعت عن تناول الطعام بشكل تام لمدة تجاوزت أكثر من ثلاثة أيام مما تسبب في تعرضها لإعياء شديدة وأشرفت على الموت

تفاصيل جراحة عاجلة لإنقاذ خروف ببنها

أضاف القصبي في بيان له أن صاحبها أصيب بالذعر والخوف على الخروف وتردد على أكثر من عيادة بيطرية ولم يتم التعامل معها.

وعند عرض الحالة علي المركز الطبي البيطري ببنها تم تشخيصها بالموجات فوق الصوتية وفحصها بالكامل واختيار التخدير المناسب وتم إجراء عملية فتح بطن الحيوان استغرقت ساعة ونصف تم من خلالها استخراج كمية كبيرة جدا من الحبال المتكتلة داخل الكرش وتم إعطاء الحيوان محاليل وعلاج بعد العملية مباشرة.