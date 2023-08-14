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«التضامن» تنشر رأي الدين في عمالة الأطفال: «غير مؤهلين وتفريط لحقهم»

كتب:

منة عبده
01:52 ص | الإثنين 14 أغسطس 2023
عمالة الأطفال.. صورة أرشيفية

عمالة الأطفال.. صورة أرشيفية

نشرت وزارة التضامن الاجتماعى، مقطع فيديو قصيرا، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، توضح من خلاله رأي الدين في عمالة الأطفال، وذلك تحت عنوان «بماذا ينصح علماء الدين فيما يخص عمالة الأطفال؟»، وذلك في إطار حملة «علشان ولادكم احسبوها صح»، التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية. 

عمالة الأطفال في الصغر ترهقهم نفسيا وعقليا وبدنيا

وتحدث خلال مقطع الفيديو، الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: «الأطفال في سن صغير هم في حاجة إلى التعليم، واكتمال الملكات، والعمالة في هذا السن ترهقهم نفسيا وعقليا وبدنيا، وتضيع عليهم فرص التعليم».

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال مقطع الفيديو، إلى أن عمالة الأطفال في سن صغير، يسهم في التفريط في حقوقهم وتضييع لهم ولحقهم في الحياة والتعليم. 

ينبغي تأجيل عمل الأطفال بعد حصولهم على شهاداتهم ومؤهلاتهم

وأضاف الدكتور محمد عبد السميع، عبر الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى: «نحن نطمح من الجميع ألا يقوموا بالتشجيع لعمالة الأطفال والتى تعد جريمة في حق أبنائهم، ووضعهم في سوق العمل وهم ما زالوا صغار وغير ناضجين نفسيا وبدنيا، لا يصلحون لسوق العمل». 

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أنه ينبغي أن يؤجل عمل الأطفال بعد حصولهم على شهاداتهم ومؤهلاتهم، كي يصبح لديهم المعرفة والنضج والإلمام بسوق العمل. 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.