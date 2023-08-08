مستشار برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»: «التضامن» تستهدف 7 مناطق كمرحلة أولى (حوار)

كشفت الدكتورة آمال زكى، مستشار برنامج «وعى للتنمية المجتمعية» بوزارة التضامن، أن البرنامج يستهدف رفع الوعى لدى الأسر المصرية بمختلف أعمارها وأجناسها، ضمن 12 قضية تتناول أهدافاً ومحاور معينة.

وأضافت، لـ«الوطن»، أنه خلال الفترة الماضية تم إطلاق حملة «بالوعى مصر تتغير للأفضل»، واستهدفت تقديم خدمات التوعية لسكان المناطق بديلة العشوائيات، من خلال عمل مسح للمنطقة المستهدفة، لتكوين صورة واضحة عن أهالى المنطقة وما يحتاجونه من خدمات، مشيرة إلى دور المتطوعين بالوزارة داخل تلك المناطق، وتواصلهم المباشر مع الأهالى ومساعدتهم فى حل المشكلات التى تواجههم فى الحصول على الخدمات المختلفة.

ما الخدمات المقدمة من وزارة التضامن لأهالى المناطق بديلة العشوائيات؟

- «التضامن» تستهدف 7 مناطق كمرحلة أولى ضمن حملة «بالوعى مصر تتغير للأفضل»، وهى: «سن العجوز، أرض الخيالة، روضة السيدة، معاً، المحروسة 1 و2، ومدينة 15 مايو»، وتمت إضافة منطقتين مؤخراً وهما منطقتا «أهالينا 1 و2». أما عن الخدمات المقدمة من الوزارة لأهالى المناطق البديلة للعشوائيات، ففى البداية يتم عمل مسح للمنطقة المستهدفة من خلال استمارتين، الاستمارة الأولى هى استمارة معاشية تشمل بيانات الأسر الموجودة داخل المنطقة، والاستمارة الثانية خاصة برصد سلوكيات الأسر الموجودة داخل المنطقة، لمعرفة ملامح وسمات أسر كل منطقة قبل العمل بها وتكوين صورة واضحة عنهم، إضافة إلى حصر الخدمات التى يحتاجها سكان المنطقة، وعدد ذوى الإعاقة داخلها. بعد ذلك يتم تنظيم قوافل اجتماعية داخل كل منطقة من المناطق البديلة للعشوائيات المستهدفة والمذكورة أعلاه، بمعدل قافلة كل 15 يوماً، بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات الشريكة لوزارة التضامن، ضمن اللجنة المشكّلة، التى تضم وزارة الصحة، وصندوق تطوير العشوائيات، وجامعة الأزهر، ومحافظتى القاهرة والجيزة، ووزارة التنمية المحلية، وبنك ناصر الاجتماعى، والتى تستهدف تقديم الخدمات المتكاملة لأهالى المناطق البديلة للعشوائيات، التى نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية.

حدثينا عن أهداف القوافل التى تنظمها الوزارة داخل المناطق بديلة العشوائيات.

- القوافل التى تنظمها وزارة التضامن داخل المناطق بديلة العشوائيات تقدم الخدمات المتوفرة بالوزارة، والخاصة بالتوعية، عن طريق محورين «الحماية الاجتماعية، التنمية الاجتماعية»، ويتمثل محور «الحماية الاجتماعية» فى برامج التمكين الاقتصادى، من خلال الإدارة العامة للتمكين الاقتصادى بالوزارة، ومشروع «مستورة» الذى يتيحه بنك ناصر للسيدات، وخدمات محو الأمية، وبرنامج «تكافل وكرامة»، إضافة إلى خدمات التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة، والأطراف الصناعية والتعويضية، وحل مشكلات بطاقة الخدمات المتكاملة، وخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال مشروع «2 كفاية»، وجميع الخدمات المقدمة من الوزارة. كما تحرص وزارة التضامن الاجتماعى على توزيع الهدايا التحفيزية للأسر والأطفال داخل المناطق بديلة العشوائيات، لتشجيعهم على حضور الندوات التى تنظمها الوزارة ضمن القافلة، للاستفادة من البرامج المختلفة للوزارة، ومستمرون فى تقديم جميع الخدمات للمناطق المستهدفة ضمن حملة «بالوعى مصر تتغير للأفضل».

وماذا عن أهداف برنامج وعى.. وعدد المستفيدين منه حتى الآن؟

- البرنامج يستهدف رفع الوعى لدى الأسر المصرية، بمختلف أعمارها وأجناسها، ضمن 12 قضية، كل منها تتناول أهدافاً ومحاور معينة، ومنها: «ختان الإناث جريمة، الزواج المبكر، التمكين الاقتصادى، محو الأمية، صحتك ثروتك، الاكتشاف المبكر للإعاقة، 2 كفاية، التربية الأسرية الإيجابية، أسلوب الحياة الصحى، أنت أقوى من المخدرات، تقبُّل الآخر، المواطنة، الهجرة غير الشرعية». والمستهدف من برنامج «وعى» للتنمية المجتمعية تقديم الخدمات لجميع المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، ويتم التركيز فى البداية على الأسر الأوْلى بالرعاية، وأسر برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، سواء داخل الريف أو الحضر، لرفع وعى الأسر، لأن الفقر ليس فقط فى المال ولكن الفقر أيضاً فى السلوكيات، وهو يؤثر بالسلب على حياة الأفراد.

هل هناك متطوعون للعمل بهذه البرامج؟

- لدينا عدد كبير من المتطوعين داخل مختلف البرامج المقدمة من وزارة التضامن، وهم موجودون دائماً فى الزيارات الميدانية والقوافل التى يتم تنظيمها من قبَل الوزارة داخل المناطق المستهدفة، ويناط بهم التواصل المباشر مع السكان، ومن ثم حل المشكلات التى تواجههم فى الحصول على خدمات الوزارة.

دور برنامج «وعى»

- يقدم برنامج «وعى للتنمية المجتمعية» العديد من الخدمات التوعوية لسكان المناطق بديلة العشوائيات، من خلال عدد من الأدوات، أبرزها أسس التربية الإيجابية، والـ1000 يوم الأولى فى حياة الطفل، لدور الأم والأب المهم فى تكوين الطفل وحالته الصحية، كما يتم تقديم التوعية من خلال عمل «مسرح شارع» داخل المناطق المستهدفة لعرض أهداف البرنامج فى صورة قصصية مبسطة يستفيد منها الكبار والصغار. كما يتم تقديم الاستشارات الأسرية لسكان المناطق بديلة العشوائيات، من خلال مكاتب الاستشارات الزوجية، التى تعمل على حل المشكلات التى تعانى منها الزوجة داخل الأسرة، وإعطاء النصائح لتحسين الحياة الزوجية والأسرية، إضافة إلى تقديم خدمات الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، من خلال برنامج «مودة» التابع لوزارة التضامن، لتوعية الشباب المقبلين على الزواج، وتنظيم الندوات الإرشادية لهم قبل الزواج، لمعرفة الحقوق والواجبات، والتفاهم بين الزوجة والزوج.