«الأوقاف» تعلن توفير نصف مليون شنطة سلع غذائية بالتعاون مع «التضامن»

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم، توفير نصف مليون شنطة سلع غذائية من الأوقاف والتضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي وبالتعاون بينهما في العناية بالأسر الأولى بالرعاية تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات الأوقاف، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية.

تعاون بين الأوقاف والتضامن

يأتي ذلك التعاون لتوفير 511 ألف شنطة سلع غذائية بتكلفة (50.078.000) جنيه، منها (25.078.000) خمسة وعشرون مليونًا وثمانية وسبعون ألف جنيه من وزارة الأوقاف من باب البر، و(25.000.000) خمسة وعشرون مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي.

توفير الشنط لحساب الأوقاف والتضامن

وتقوم وزارة التموين بتوفير الشنط لحساب وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي ليتم توزيعها على المستحقين بالتعاون بين الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات، ولفتت وزارة الأوقاف إلى أنّها ستعلن لاحقا عن بيان ومواعيد التوزيع بكل محافظة.