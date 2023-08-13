هاني عادل يكشف كواليس مشاركته في فيلم جاكي شان وجون سينا

تحدث الفنان هاني عادل عن كواليس مشاركته في فيلم جاكي شان وجون سينا بعنوان «Hidden Strike»، وهي الخطوة التي اعتبرها مهمة للغاية في مسيرته المهنية حيث تابع تصوير الفيلم على مدار 3 أشهر في الصين، وبالرغم من أهمية تلك الخطوة إلا أنه كان على وشك الرفض قبل أن يعود لحسم موقفه والموافقة على العمل.

أضاف الفنان هاني عادل خلال تصريحات تليفزيونية عن فيلم جاكي شان وجون سينا «Hidden Strike» أنه احتاج تحضيرات خاصة، بالإضافة إلى أنها المرة الأولى التي يمثل فيها باللغة الإنجليزية وهو ما كان يشعره ببعض القلق.

وأوضح إنه لم يقم بالكثير من الأكشن خلال الفيلم، حيث يؤدي دور طيار يساعد جاكي شان والمدنيين برفقته على الهروب من الخطر.

البرمو الدعائي لـ فيلم جاكي شان وجون سينا «Hidden Strike»

تفاصيل فيلم جاكي شان وجون سينا

تم طرح فيلم جاكي شان وجون سينا «Hidden Strike» في دور العرض المصرية في 6 يوليو الماضي، وتدور أحداث الفيلم حول جنديين سابقين من القوات الخاصة يرافقان مجموعة من المدنيين على طول طريق الموت السريع في بغداد حتى وصولهم إلى المنطقة الخضراء بأمان.

ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة من الفنانين منهم بيلو أسبيك، تيم مان، مايكل كولتس، راشيل هولواي، ومن إخراج سكوت وو.